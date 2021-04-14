Экс-помощник полпреда в УФО Воробьев осужден на 12,5 лет за госизмену

Слушание дела проходило в закрытом режиме в здании Московского городского суда.

Мосгорсуд назначил бывшему полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Чиновник был осужден по обвинению в госизмене. Об этом сообщило издание ТАСС.

Уточняется, что слушание дела проходило в закрытом режиме, потому что материалы содержали информацию под грифом «совершенно секретно».

«Московский городской суд вынес приговор, которым признал виновным А. В. Воробьева в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Воробьев также лишен классного чина "действительный государственный советник РФ 3-го класса», — сообщили в пресс-службе суда.

Должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев занимал с июля 2018 года.