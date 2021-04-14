Друзья модельера Вячеслава Зайцева устроили потасовку на "Пусть говорят"

Друзья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева, семья Гарафутдиновых угодила в очередной скандал на шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Их публично обвинили в мошенничестве.

Друзья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева, семья Гарафутдиновых угодила в очередной скандал на шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Их публично обвинили в мошенничестве.

Скандал вокруг знаменитого кутюрье разгорается с новой силой. Сначала сын Вячеслава Зайцева Егор заявил, что семья Гарафутдиновых пытается воспользоваться болезнью его отца, чтобы завладеть имуществом. Они же в свою очередь утверждают, что просто заботятся о Зайцеве-старшем, состояние которого ухудшается из-за болезни Паркинсона.

Гарафутдиновы попытались оправдаться в эфире шоу «Пусть говорят», но сдержать эмоции им было трудно. Один из членов семьи – Тимур – вел себя крайне агрессивно, а после очередных обвинений в жажде наживы стал кидаться пятитысячными купюрами.

В какой-то момент в студии появилась девушка по имени Ольга. Она заявила, что с Вячеславом Зайцевым ее связывает многолетняя дружба. Кроме того, она знает о «делах» семьи Гарафутдиновых. По словам гостьи студии, все члены семьи являются мошенниками и на них даже заведено дело.

«Три года назад они обманули моего мужа. Они с помощью мошеннических действий завладели его машиной. Сначала хотели ее купить, но деньги за нее так и не отдали. Все это время мы пытались вернуть машину. Сейчас дело рассматривается в суде. У меня есть все доказательства», — утверждает знакомая кутюрье.

После такого заявления Тимур стал обзывать Ольгу последними словами. Мужчина не смог сдержать эмоций. Помимо криков и брани он даже применил силу. Один из редакторов программы попытался успокоить Гарафутдинова. Однако тот сильно оттолкнул его, что вызвало шок у всех гостей.

Однако на сторону семьи Гарафутдиновых встала известная певица Катя Лель. Она назвала все обвинения в их адрес провокациями и заявила, что сама дружит с этими людьми.