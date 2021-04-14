СК подозревает главу района в Хабаровском крае в превышении полномочий

Глава Бикинского района Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает СК РФ по региону.

Глава Бикинского района Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый, занимая в 2014 году должность главы Лермонтовского сельского поселения, заключил договор со знакомой о предоставлении ей права на пользование квартирой в селе по договору социального найма. При этом женщина не состояла на учете нуждающихся в жилье.

В 2017 году сельчанка смогла ввести в заблуждение должностные лица администрации Бикинского района о наличии у нее законных прав на квартиру, после чего она оформила право собственности на данное жилье. Таким образом бюджет Лермонтовского сельского поселения понес ущерб в размере 500 тыс. рублей.

После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Бикинского района по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").