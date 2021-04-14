Замминистра энергетики Омской области заподозрили в получении взятки

Бывшую чиновницу из Екатеринбурга Марину Степанову, занимающую должность замминистра энергетики Омской области, заподозрили в коррупции.

Бывшую чиновницу из Екатеринбурга Марину Степанову, занимающую должность замминистра энергетики Омской области, заподозрили в коррупции.

Следствие полагает, что Степанова получила взятку в 2 млн рублей за покровительство местной коммерческой организации. Предположительно, фигурантка уголовного дела должна была помочь фирме выиграть конкурс на проведение работ по капитальному ремонту.

Правоохранители уже провели обыски в квартире высокопоставленной чиновницы в Омске. В том числе силовики нагрянули к родственникам женщины. Ей уже предъявили обвинение в подкупе и получении взятки в особо крупном размере.