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12:29   14 Апреля 2021
Происшествия

Замминистра энергетики Омской области заподозрили в получении взятки

Замминистра энергетики Омской области заподозрили в получении взятки

Бывшую чиновницу из Екатеринбурга Марину Степанову, занимающую должность замминистра энергетики Омской области, заподозрили в коррупции. 

Следствие полагает, что Степанова получила взятку в 2 млн рублей за покровительство местной коммерческой организации. Предположительно, фигурантка уголовного дела должна была помочь фирме выиграть конкурс на проведение работ по капитальному ремонту.

Правоохранители уже провели обыски в квартире высокопоставленной чиновницы в Омске. В том числе силовики нагрянули к родственникам женщины. Ей уже предъявили обвинение в подкупе и получении взятки в особо крупном размере.

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#взятка #омская область #марина степанова

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