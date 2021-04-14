Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите по климату

Решения по участию президента России Владимира Путина в саммите по климату пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Решения по участию президента России Владимира Путина в саммите по климату пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, собирается ли российский лидер посетить саммит по климату, который организует Вашингтон. Представитель Кремля объяснил, что точного решения по этому вопросу пока нет.

"В Москве только начинают получать какие-то данные по организационным вопросам", — уточнил Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, климатический онлайн-саммит состоится 22–23 апреля.