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12:20   14 Апреля 2021
Политика

Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите по климату

Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите по климату

Решения по участию президента России Владимира Путина в саммите по климату пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, собирается ли российский лидер посетить саммит по климату, который организует Вашингтон. Представитель Кремля объяснил, что точного решения по этому вопросу пока нет.

"В Москве только начинают получать какие-то данные по организационным вопросам", — уточнил Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, климатический онлайн-саммит состоится 22–23 апреля.

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#россия #путин #песков

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