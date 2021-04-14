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12:18   14 Апреля 2021
Происшествия

Рыбаки не смогли вытащить коллегу из воды в Кировской области

Рыбаки не смогли вытащить коллегу из воды в Кировской области

Любитель зимней ловли не смог выбраться из полыньи в Слободском районе Кировской области. Очевидцы пытались вытащить его при помощи ветки, но не смогли.

Спасатели организовали поиски тела мужчины, который утонул по пути домой с рыбалки, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Трагедия произошла 13 апреля в Слободском районе.

Рыбак пробирался к берегу по следу от снегохода, когда угодил в полынью. Очевидцы попытались вытащить пострадавшего при помощи ветки, но гражданин ушел под воду. Сотрудники МЧС настойчиво порекомендовали кировчанам не выходить на лед в связи с повышением температуры.

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