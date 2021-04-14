Роспотребнадзор Крыма отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым вырос с начала апреля в два раза, заявил Роспотребнадзор.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым вырос с начала апреля в два раза, заявил Роспотребнадзор.

Статистику сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Она связала это с ослабеванием контроля над соблюдением масочного режима и других коронавирусных ограничений..

"Сегодня это требует особого контроля, как со стороны органов муниципальной власти, так и самих граждан за соблюдением масочного режима. К сожалению, все эти вещи очень четко взаимосвязаны", — пояснила Пеньковская.

Тенденция на увеличение количества заболевших наблюдается с конца марта, за прошедшие сутки в республике выявили 94 инфицированных. С начала пандемии в Крыму зафиксировано около 39 тыс. случаев коронавирусной инфекции.