Ростуризм сообщил о возможности заменить путевку в Турцию или Танзанию

Туристическую путевку в Турцию или Танзанию можно заменить на путешествие по России, такую информацию сообщала пресс-служба Ростуризма.

Туристическую путевку в Турцию или Танзанию можно заменить на путешествие по России, такую информацию сообщала пресс-служба Ростуризма.

Обменять путевку, приобретенную ранее для отдыха в Танзании или Турции, можно по согласованию с туроператором, уточнили в ведомстве.

С 15 апреля по 31 мая путешествие в Турцию запланировали более 500 тыс. россиян, общая стоимость забронированных туров составляет 32 млрд рублей. В Танзанию придется отменить около семи тысяч путевок, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ростуризм запустил бесплатную горячую линию по вопросам ограничения полетов в эти страны. По телефону +7 495-018-64-11 можно получить всю актуальную информацию.