Жительница Новосибирска разбилась во время катания на "плюшке" в Шерегеше

Сотрудники СК начали проверку по факту гибели 51-летней жительницы Новосибирска. Трагедия произошла, когда она скатилась с горы в Шерегеше.

Сотрудники СК начали проверку по факту гибели 51-летней жительницы Новосибирска. Трагедия произошла, когда она скатилась с горы в Шерегеше.

Согласно первоначальной информации, любительница экстрима вместе с приятелем отправилась покататься на тюбинге. Местом для снежной забавы стала необорудованная трасса.

Товарищ погибшей не заметил, куда укатилась "ватрушка" с женщиной. Он обратился за помощью к работникам горнолыжного комплекса. В ходе поисков в стороне от трассы возле металлической постройки была обнаружена туристка без сознания. Женщина получила тяжелые травмы при столкновении с указанным объектом и умерла в медучреждении.