Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:08   14 Апреля 2021
Россия

Песков рассказал о формате проведения «Бессмертного полка» в 2021 году

Песков рассказал о формате проведения «Бессмертного полка» в 2021 году

Формат проведения «Бессмертного полка» в этом году будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.

«Вы слышали заявления организаторов, что они готовят акцию, но окончательные параметры поведения, конечно, будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и развития санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказал представитель Кремля.

В 2020 году «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате из-за коронавируса. Шествие продолжалось несколько дней.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #песков #общество #9 мая #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров