Песков рассказал о формате проведения «Бессмертного полка» в 2021 году

Организаторы готовятся к реальному шествию, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Формат проведения «Бессмертного полка» в этом году будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.

«Вы слышали заявления организаторов, что они готовят акцию, но окончательные параметры поведения, конечно, будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и развития санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказал представитель Кремля.

В 2020 году «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате из-за коронавируса. Шествие продолжалось несколько дней.