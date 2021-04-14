Нижегородцы попросили Путина отменить установку колеса обозрения на площади Сенной

Жители Нижнего Новгорода обратились к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой отменить установку колеса обозрения на площади Сенной около трамплина.

Жители Нижнего Новгорода обратились к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой отменить установку колеса обозрения на площади Сенной около трамплина.

Горожане подготовили соответствующую петицию и опубликовали ее на сайте change.org. Колесо обозрения планировалось установить к 800-летию Нижнего Новгорода рядом со строящимся комплексом трамплинов. Объем инвестиций в этот проект составляет около 100 млн рублей.

"Хотят построить колесо на территории спортивной школы, тем самым подвергая детей, занимающихся там, опасности жизни и здоровья, ведь фактически ребятам придется тренироваться на стройке", — объяснили свою позицию нижегородцы.

Активисты предложили установить колесо обозрения в парке "Швейцария". Раньше там находился аналогичный объект. К тому же на территории парка имеется подходящая площадка. Горожане переживают, что с началом строительства возведение оставшейся части комплекса трамплинов будет заморожено.

Самое большое в Европе колесо обозрения построят в Москве. Работа в этом направлении уже началась. Объект появится на территории ВДНХ, говорится в публикации на сайте 360tv.ru. Когда-то там стояло колесо обозрения, но его убрали.