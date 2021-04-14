«С улицы не приведут». Спикера Госдумы Володина может заменить статусная дама

После осенних выборов в нижней палате парламента может смениться председатель, не исключают эксперты.

Визит президента РФ Владимира Путина в Саратовскую область инсайдеры телеграм-каналов связали не только с торжественными мероприятиями по случаю Дня космонавтики, но и с будущим нынешнего председателя Госдумы Вячеслава Володина. Регион знаменит тем, что на его территории когда-то приземлился первый в мире космонавт, там же взошла политическая звезда спикера нижней палаты российского парламента.

Дайджест телеграм-канала «Незыгарь», имеющего репутацию поставщика эксклюзивной информации из властных кулуаров, приводит версии о том, что положение Володина нестабильно. Якобы спикер пытается доказать первому лицу свою полезность, опасаясь потерять нынешний пост. Недобрым для него знаком, вероятно, предлагается считать то обстоятельство, что Володин и местный губернатор Валерий Радаев якобы не были допущены в здание, где президент проводил совещание по космической отрасли.

«Политика Сегодня» обратилась к экспертам, чтобы оценить перспективы Володина в Госдуме.

Как рассказал нам российский политолог, пожелавший остаться в тени, в верхах сейчас обсуждается такой сценарий — место председателя Госдумы может занять женщина. Конкретных имен собеседник называть не стал, де, процесс еще в стадии переговоров.

Впрочем, как отметил эксперт, в отечественной политике немного женщин такого уровня, которые смогли бы потянуть столь ответственный пост федерального значения. «Не с улицы же они ее приведут». Понятно, что число статусных дам на российской политической сцене ограничено.

«Почему женщина? Во-первых, это красиво. Во-вторых, президент в День космонавтики ездил не на родину Володина, а в регион, где творилась космическая история государства. Знаковое место, связанное с Юрием Гагариным. И никакого отношения один персонаж к другому не имеет».

И в-третьих, собеседник ПС заметил, что люди Володина постепенно покидают Госдуму. В том числе — и это самый яркий пример — Татьяна Воронова, креатура спикера нижней палаты. Вплоть до марта 2021 года она руководила аппаратом Госдумы, а теперь вообще ушла из политики — в «Новатэк».

«А значит, можно сделать вывод, что и сам Володин не собирается дальше находиться в этой ипостаси. Поэтому — не будет его. Есть признаки того, что он уйдет», — сказал политолог.

На вопрос о вероятности сосуществования сразу двух спикеров-женщин — в Госдуме и Совете Федерации — собеседник ПС сохранил интригу: «А не факт, что “наверху” женщина останется».

А вот другой специалист — директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко полагает, что сейчас пока все двигается в сторону консервативного сценария, а именно сохранения Володина на позиции спикера Госдумы.

Но, конечно, все может поменяться — сделал оговорку и он. Когда задаются вопросом, есть ли шансы у секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, то, наверное, предполагается, что сам Турчак этого очень хочет. А вот в этом наш собеседник не уверен.

«Он сейчас первый замруководителя Совета Федерации, а это достаточно статусная должность, особенно в сочетании с его позицией в партийной иерархии. Я думаю, что это решение будет приниматься в последний момент», — считает Минченко.

В разговоре с обозревателем ПС он вспомнил историю с Сергеем Нарышкиным. Он избрался по одномандатному округу и было принято решение оставить его спикером Госдумы. Но затем президент передумал — и Нарышкин возглавил Службу внешней разведки. Заметим, через месяц после его избрания в Думу.

Поэтому все эти кадровые «тектонические сдвиги достаточно подвижны» и никакого окончательного решения сейчас нет, полагает Евгений Минченко.

Столь же осторожна в прогнозах и политолог Алена Август. Она считает, что сейчас довольно рано делать какие-либо выводы, даже из поездки Путина в Саратовскую область.

«Есть сведения, что предполагается достаточно серьезно переформатировать состав Госдумы. Туда приходят свежие люди — не “новые”, а свежие. В том числе из партии, которая, скорее всего, останется в большинстве в Думе, из “Единой России”».

А так как у нас в стране у единственного человека «тефлонно-железобетонно устойчивый рейтинг», как выразилась эксперт, то все остальные всегда имеют некий риск потерять свои позиции.

При этом она полагает, что самому Володину, несомненно, хотелось бы остаться на посту председателя Госдумы РФ. И у него, в общем, неплохо получалось — дисциплина в Думе точно появилась.

«Но всегда же есть молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Поэтому, конечно же, могут быть варианты. Пока говорить о чем-то рано. Потому что мы даже еще не знаем исхода праймериз “единороссов”. Во многих регионах, несмотря на рекомендации губернаторов и администраций, на них заявились весьма неожиданные люди и ведут себя довольно смело. Посмотрим, что из этого получится», — резюмировала Август.

Справка ПС

Напомним, доктор юридических и кандидат технических наук Вячеслав Володин возглавляет нижнюю палату российского парламента с 2016 года. Первые шаги в ораторском искусстве сделал в вузе, где работал в профкоме, был комиссаром студотряда.

Получив в 1986 году диплом инженера-механика, начал трудовой путь преподавателем. Уже вскоре занялся политикой и успешно – в 1990 году был избран депутатом Саратовского горсовета. Уже в 1996-м он — вице-губернатор в своей области, один из самых молодых в этом статусе.

Однако вскоре взрывной рост в политике был прерван — Володин вдруг уходит с госслужбы и уезжает покорять Москву, где занялся бизнесом. Говорят, у него случился конфликт с губернатором Аяцковым. Впрочем, перезагрузка пошла ему на пользу: он вновь вернулся в политику, но уже на федеральном уровне.

Володин стоял у истоков лужковского блока «Отечество — вся Россия», в 1999 году стал депутатом Госдумы, руководителем фракции ОВР. После того, как блок попал под жесточайшую обструкцию, он примкнул к «Единой России», показав безотказное политическое чутье.

И дальше только — вперед и вверх. Зампредседателя Госдумы, секретарь президиума генсовета «ЕР», заместитель руководителя фракции. В 2010 году сменил законодательную власть на исполнительную — возглавив аппарат правительства РФ. А в 2016 сделал камбэк, вернувшись в Думу. В спикеры его выдвинул глава государства.

После этого некоторые российские и западные политологи даже поспешили увидеть в нем преемника, посчитав, что он сможет принять участие в президентских выборах в 2018 или 2024 году. Впрочем, кого только не записывали в пресловутые «преемники»: ранее и Шойгу с Грызловым, позднее – Медведева (это как раз случилось), Собянина и даже Дюмина с Орешкиным.

Впрочем, подобные прогнозы — дело неблагодарное. На российском политическом Олимпе часто дуют слишком сильные ветра.