Командующий Южным военным округом лично проверил боеготовность войск в Крыму

В Черном море началась контрольная проверка сил ВМФ.

Командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников прибыл в Крым с рабочей поездкой, передает РИА Новости.

Генерал лично оценил боеготовность вооруженных сил. В двусторонних тактических учениях приняли участие экипажи кораблей и морская пехота Черноморского флота.

«В учении задействовано порядка 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов морской авиации ЧФ», – сообщили в пресс-службе ЮВО.

Сообщается, что в акваторию вышли фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочёк», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», тральщик «Иван Голубец» и большие десантные корабли.