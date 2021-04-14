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12:23   14 Апреля 2021
Россия

Командующий Южным военным округом лично проверил боеготовность войск в Крыму

Командующий Южным военным округом лично проверил боеготовность войск в Крыму

Командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников прибыл в Крым с рабочей поездкой, передает РИА Новости.

Генерал лично оценил боеготовность вооруженных сил.  В двусторонних тактических учениях приняли участие экипажи кораблей и морская пехота Черноморского флота.

«В учении задействовано порядка 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов морской авиации ЧФ», – сообщили в пресс-службе ЮВО.

Сообщается, что в акваторию вышли фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочёк», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», тральщик «Иван Голубец» и большие десантные корабли.

 

 

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