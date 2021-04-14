Водитель Mercedes погиб в столкновении четырех грузовиков под Тамбовом

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Тамбовской области. Там четыре фуры столкнулись возле места проведения дорожных работ.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Тамбовской области. Там четыре фуры столкнулись возле места проведения дорожных работ.

На федеральной трассе Р-22 "Каспий" образовалась пробка из-за массовой аварии, сообщает пресс-служба областного ГИБДД. По данным ведомства, в результате инцидента погиб один человек.

ДТП случилось рядом с местом проведения дорожных работ. Водитель большегруза Volvo поздно отреагировал на колонну автомобилей, пропускавших фуры, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиками Volvo, Mercedes и ГАЗ.

Мужчина, сидевший за рулем Mercedes, погиб, а три пассажира отечественного большегруза пострадали. На месте происшествия работают сотрудники нескольких экстренных служб.