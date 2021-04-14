Аргентина воспользовалась пандемией для укрепления дружбы с Россией

Журналисты издания Clarin считают, что Аргентина сблизилась с Россией на фоне пандемии и поставок вакцины «Спутник V».

Аргентину отодвинула на второй план своих давних союзников Уругвай, Боливию, Бразилию и США, чтобы освободить место для нового — России, сообщают журналисты местной газеты Clarin.

По словам латиноамериканцев, отношения между президентом страны Альберто Фернандесом и российским лидером Владимиром Путиным стали быстро развиваться на фоне пандемии. При этом с вице-президентом Аргентины Кристиной Киршнер глава РФ поддерживает дружественное общение долгие годы, отмечают авторы материала.

«Ее [Кристины Киршнер] политические отношения с Путиным привели к тайной поездке в Москву нынешнего министра здравоохранения Карлы Виццотти и советника президента Чечилии Николини. Спустя несколько дней российский президент объявил, что Россия будет поставлять в Аргентину "Спутник V"», — сообщается в статье.

Публицисты отмечают, что проблемы с вакцинацией в стране были настолько велики, что затмили собой резкое падение ВВП, инфляцию и рост числа безработных. О важности «Спутника V» для аргентинцев накануне заявил сам президент Фернандес, который, к слову, практически бессимптомно переболел коронавирусом после прививки.

«Вакцина действует. Нужно ей прививаться. Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо», — призвал земляков Фернандес в интервью изданию Infobae.

В октябре в Аргентине должны пройти выборы в законодательные органы власти. Правящая политическая сила «Фронт всех» решила отменить праймериз, намеченный на 8 августа и, соответственно, сдвинуть дату голосования на более поздний срок, отмечают журналисты Clarin.

Они добавили, что дружба с Россией стратегически важна для Аргентины, особенно сейчас, когда большинство западных вакцин, в отличие от «Спутника V», оказались не просто неэффективны, а попросту опасны из-за большого количества побочных эффектов.

Ранее стало известно, что центры вакцинации компании Johnson&Johnson в США приостановили свою работу из-за обмороков у пациентов.