Американского посла пригласили к помощнику президента России

Посол США Джон Салливан приглашен к помощнику президента России по внешней политике Юрию Ушакову. Об этом пишет РИА Новости.

Посол США Джон Салливан приглашен к помощнику президента России по внешней политике Юрию Ушакову. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее состоялся телефонный разговор между лидером РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Глава Белого дома высказал намерение выстраивать стабильные отношения с Россией и предложил провести личную встречу. В МИД подчеркнули, что в случае, если США введут новые санкции против Москвы, Россия даст решительный ответ. Салливана уже уведомили об этом.