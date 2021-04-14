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11:45   14 Апреля 2021
Политика

Американского посла пригласили к помощнику президента России

Американского посла пригласили к помощнику президента России

Посол США Джон Салливан приглашен к помощнику президента России по внешней политике Юрию Ушакову. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее состоялся телефонный разговор между лидером РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Глава Белого дома высказал намерение выстраивать стабильные отношения с Россией и предложил провести личную встречу. В МИД подчеркнули, что в случае, если США введут новые санкции против Москвы, Россия даст решительный ответ. Салливана уже уведомили об этом.

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#россия #сша #посол

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