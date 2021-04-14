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11:34   14 Апреля 2021
Общество

Актер из "Будней уголовного розыска" Мирус скончался на 93-м году жизни

Актер из "Будней уголовного розыска" Мирус скончался на 93-м году жизни

Умер народный артист Украинской ССР Борис Мирус. Ему было 92 года.

Печальную весть сообщили представители Национального театра имени Марии Заньковецкой. Коллеги назвали Мируса вдохновителем, учителем и корифеем, который обладал прекрасным чувством юмора и любил жизнь во всех ее проявлениях.

Борис Мирус родился в украинском селе Синяково. Учился в студии при Львовском украинском драматическом театре. Потом поступил в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. На счету Мируса такие киноленты, как "Семья Коцюбинских", "Десятый шаг" и другие. Славу ему принесла главная роль в фильме "Будни уголовного розыска".

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