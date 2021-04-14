Актер из "Будней уголовного розыска" Мирус скончался на 93-м году жизни

Умер народный артист Украинской ССР Борис Мирус. Ему было 92 года.

Умер народный артист Украинской ССР Борис Мирус. Ему было 92 года.

Печальную весть сообщили представители Национального театра имени Марии Заньковецкой. Коллеги назвали Мируса вдохновителем, учителем и корифеем, который обладал прекрасным чувством юмора и любил жизнь во всех ее проявлениях.

Борис Мирус родился в украинском селе Синяково. Учился в студии при Львовском украинском драматическом театре. Потом поступил в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. На счету Мируса такие киноленты, как "Семья Коцюбинских", "Десятый шаг" и другие. Славу ему принесла главная роль в фильме "Будни уголовного розыска".