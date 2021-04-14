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11:28   14 Апреля 2021
Общество

Клевета не осталась безнаказанной: возбуждено уголовное дело по заявлению Пригожина на Волкова

Клевета не осталась безнаказанной: возбуждено уголовное дело по заявлению Пригожина на Волкова

Руководитель штабов Навального Леонид Волков может стать фигурантом уголовного дела о клевете. Его возбудили на основании заявления бизнесмена Евгения Пригожина.

Предприниматель признан потерпевшим после публикаций от имени Леонида Волкова. Речь идет о событиях сентября 2020 года. Некто сделал несколько постов на странице в Facebook и Telegram-канале. Публикации касались непосредственно Пригожина и содержали ничем не подтвержденную, ложную и оскорбительную информацию. По итогам доследственной проверки сотрудники ОМВД по Савеловскому району Москвы выявили признаки состава преступления, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

"Надеемся, что Леонид Волков будет оперативно привлечен к уголовной ответственности и получит справедливое наказание по совокупности совершенных им преступных деяний", — подчеркнули в "Конкорде".

Возбуждение уголовного дела требует проведение допроса Леонида Волкова, от чьего имени неустановленным лицом делались оскорбительные публикации.

Клевета не осталась безнаказанной: возбуждено уголовное дело по заявлению Пригожина на Волкова

Юридическая служба компании "Конкорд" выразила благодарность сотрудникам отделения полиции и Савеловской межрайонной прокуратуре столицы за проделанную работу. В компании рассчитывают, что злоумышленник предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание.

В пресс-службе "Конкорда" обратили внимание, что мониторинг публикаций в Сети идет полным ходом. Сейчас юристы проверяют высказывания и посты Волкова, Соболь и Милова на наличие признаков клеветы. В отношении последних двух лиц могут также быть поданы заявления для возбуждения уголовного дела о клевете, сообщал ФАН.

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#волков #клевета #пригожин

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