Анкара не считает политизированным решение РФ по авиасообщению с Турцией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что не видит политических мотивов в решении российской стороны ограничить авиасообщение.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что не видит политических мотивов в решении российской стороны ограничить авиасообщение.

Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства рассказал в беседе с журналистами телеканала NTV. По его словам, Анкара уже обсуждает с Москвой вопрос о возобновлении перелетов.

"Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем (с российской стороной. — Прим. ред.) над вопросом возобновления авиасообщения", — заявил Чавушоглу.

Глава МИД напомнил, что представители Москвы прибудут в Турцию и ознакомятся со всеми мерами, принимаемыми Анкарой для борьбы с распространением коронавируса.