Организацией встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в большей степени занимается администрация президента.

Организацией встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в большей степени занимается администрация президента.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ". По ее словам, дипломатическое ведомство также выполняет свою работу в этом отношении.

"Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и ряд международных вопросов.