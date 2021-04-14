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11:19   14 Апреля 2021
Политика

Захарова рассказала, как МИД РФ готовится к встрече Путина и Байдена

Захарова рассказала, как МИД РФ готовится к встрече Путина и Байдена

Организацией встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в большей степени занимается администрация президента.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ". По ее словам, дипломатическое ведомство также выполняет свою работу в этом отношении.

"Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и ряд международных вопросов.

 

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