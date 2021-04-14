11:19 14 Апреля 2021Политика
Захарова рассказала, как МИД РФ готовится к встрече Путина и Байдена
Организацией встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в большей степени занимается администрация президента.
Организацией встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в большей степени занимается администрация президента.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ". По ее словам, дипломатическое ведомство также выполняет свою работу в этом отношении.
"Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", — сказала дипломат.
Ранее стало известно, что Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и ряд международных вопросов.