Врио губернатора Ульяновской области лишился сенаторских полномочий

Совфед РФ досрочно прекратил сенаторские полномочия Алексея Русских в связи с переходом на другое место работы. Решение было принято на заседании 14 апреля.

Совфед РФ досрочно прекратил сенаторские полномочия Алексея Русских в связи с переходом на другое место работы. Решение было принято на заседании 14 апреля.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора региона Сергея Морозова. Также он назначил Русских на должность врио главы Ульяновской области. В связи с этим на заседании Совфеда было принято решение о досрочном прекращении сенаторских полномочий Русских.