Задержанный за убийство криминального авторитета в Москве признал вину

Полиция доставила на допрос в СК предполагаемого убийцу вора в законе Альберта Рыжего. Он признался в содеянном. В жилище, где скрывался подозреваемый, идут обыски.

Полиция доставила на допрос в СК предполагаемого убийцу вора в законе Альберта Рыжего. Он признался в содеянном. В жилище, где скрывался подозреваемый, идут обыски.

Оперативники взяли под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). Им оказался молодой иностранец. По его словам, между ним и убитым возник личный конфликт. Фигурант утверждает, что не получал денежного вознаграждения за содеянное.

Вор в законе был застрелен у фитнес-центра в Москве. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 105 ("Убийство") и 222 ("Незаконный оборот оружия").