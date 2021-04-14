Соболь вновь "отличилась" на суде по делу о вторжении в чужую квартиру

Юрист ФБК (признан иностранным агентом в РФ) Любовь Соболь вновь проявила агрессию на судебном заседании, где рассматривалось дело о вторжении в квартиру пенсионерки в Москве.

Юрист ФБК (признан иностранным агентом в РФ) Любовь Соболь вновь проявила агрессию на судебном заседании, где рассматривалось дело о вторжении в квартиру пенсионерки в Москве.

Корреспонденты в зале суда сообщают, что все происходящее Соболь снимает на телефон. Она намеренно конфликтует с прокурором и демонстративно шумит упаковкой орехов, которые ест прямо во время процесса.

В декабре 2020 года юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) несколько раз пыталась проникнуть в квартиру пожилой москвички. Для этого она даже использовала форму сотрудников Роспотребнадзора.

После двух неудачных попыток проникновения Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка открыла дверь, Соболь ворвалась в квартиру.