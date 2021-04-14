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11:01   14 Апреля 2021
Общество

Заработала бесплатная горячая линия Ростуризма по вопросам полетов в Турцию и Танзанию

Заработала бесплатная горячая линия Ростуризма по вопросам полетов в Турцию и Танзанию

Бесплатную горячую линию по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, запустил Ростуризм.

Позвонить на горячую линию можно по телефону +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Помощь можно получить в Общероссийском народном фронте по телефону +7-800-200-34-11, горячая линия работает с 8:00 до 20:00, добавили в ведомстве. Туроператоров просили оказывать путешественникам максимальное содействие. Туристам предложили перенести поездку или поменять направление. На горячей линии можно узнать всю актуальную информацию, уточнили в Ростуризме.

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#туризм #ростуризм #горячая линия

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