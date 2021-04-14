Пашинян по ошибке назвал Владимира Путина президентом Франции

Премьер-министр Армении оговорился во время выступления перед парламентом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления перед парламентом стал перечислять мировых лидеров и назвал Владимира Путина президентом Франции. Оговорки глава правительства не заметил и, как ни в чем не бывало, продолжил произносить речь.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Франции Владимир Путин», – перечислил Пашинян.

7 апреля президент России и премьер Армении провели личную встречу в Кремле по вопросам двустороннего сотрудничества, безопасности и экономики. Особое внимание Путин и Пашинян уделили ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры обсудили, как в регионе налаживается мирная жизнь и проходит разблокирование транспортной инфраструктуры.

Зарубежный гость отметил важность присутствия российских миротворцев на территории НКР и признал личный вклад российского президента в стабилизацию ситуации после окончания вооруженных столкновений.