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11:36   14 Апреля 2021
Политика

Пашинян по ошибке назвал Владимира Путина президентом Франции

Пашинян по ошибке назвал Владимира Путина президентом Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления перед парламентом стал перечислять мировых лидеров и назвал Владимира Путина президентом Франции. Оговорки глава правительства не заметил и, как ни в чем не бывало, продолжил произносить речь.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Франции Владимир Путин», – перечислил Пашинян.

7 апреля президент России и премьер Армении провели личную встречу в Кремле по вопросам двустороннего сотрудничества, безопасности и экономики. Особое внимание Путин и Пашинян уделили ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры обсудили, как в регионе налаживается мирная жизнь и проходит разблокирование транспортной инфраструктуры.

Зарубежный гость отметил важность присутствия российских миротворцев на территории НКР и признал личный вклад российского президента в стабилизацию ситуации после окончания вооруженных столкновений.

 

 

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