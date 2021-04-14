МИД РФ обвинил НАТО в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе

Страны НАТО подстрекают Киев к поддержанию напряженности в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Страны НАТО подстрекают Киев к поддержанию напряженности в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер ведомства прокомментировала деятельность НАТО на Украине в эфире радио "Вести ФМ". По ее словам, Североатлантический Альянс "заигрывает" с Киевом, настраивая официальный Киев на дальнейшие провокации в донбасских республиках.

"ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности", — заметила Захарова.

В МИД РФ отметили, что страны ЕС так и не выразили озабоченности из-за ситуации в Донбассе, и не потребовали от Киева отчета о принятых мерах по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По словам Захарова, ЕС ужесточил риторику не в отношении украинских властей, а в адрес России, на которую возложил всю ответственность за ситуацию на Украине, несмотря на то, что Москва призывает все стороны конфликта к выполнению ранее заключенных Минских соглашений.