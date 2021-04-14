Возможного убийцу омского предпринимателя задержали в Тюмени

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность злоумышленника, который может быть причастен к убийству предпринимателя из Омска.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность злоумышленника, который может быть причастен к убийству предпринимателя из Омска.

По предварительным данным, к трагедии может быть причастен 50-летний знакомый убитого в конце марта мужчины. Труп нашли на территории дачного кооператива "Тепличный-2". На теле специалисты обнаружили огнестрельные ранения, сообщают СМИ.

Следователи позднее просмотрели записи камер наружного наблюдения с места происшествия и установили, что злоумышленником оказался приятель жертвы. После задержания предполагаемый преступник дал признательные показания, рассказав, что занимается торговлей фруктами в Омске и Тюмени.

Он пояснил, что ранее взял у своего знакомого крупную сумму под проценты. Позже между мужчинами случился конфликт, в ходе которого житель Омска оскорбил своего собеседника, из-за чего тот решил отомстить. Однако его действия привели к смерти оппонента.

По факту произошедшего правоохранители возбудили против виновника трагедии уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Фигуранту уже избрали меру пресечения в виде ареста.