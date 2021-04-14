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10:39   14 Апреля 2021
Происшествия

Росгвардейцы "вылечили" устроившего скандал на АЗС в Севастополе лже-инвалида

Росгвардейцы "вылечили" устроившего скандал на АЗС в Севастополе лже-инвалида

Инвалид-колясочник из Крыма оказался мошенником. Правда открылась во время разговора с сотрудниками Росгвардии.

Инцидент произошел на одной из автомобильных заправок в Севастополе. Мужчина в инвалидной коляске занимался попрошайничеством. Он начал провоцировать конфликт с работниками АЗС, нецензурно выражаясь в их адрес. Разобраться с пьяным дебоширом приехал наряд Росгвардии.

Во время диалога с силовиками 33-летний мужчина сообщил, что не местный, и якобы вынужден попрошайничать из-за инвалидности. Неожиданно для всех в ситуацию вмешался его знакомый, который потребовал вернуть ему инвалидную коляску.

Между приятелями на глаза у правоохранителей произошел конфликт. Лжеинвалид оказался здоровым. Он встал и вернул предмет заработка хозяину. Сотрудники Росгвардии задержали мошенника и передали его полицейским для дальнейших разбирательств.

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#росгвардия #севастополь #инвалид

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