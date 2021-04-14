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10:30   14 Апреля 2021
Происшествия

Обезглавленное тело редчайшего амурского тигра нашли в Хабаровске

Обезглавленное тело редчайшего амурского тигра нашли в Хабаровске

Прокуратура инициировала проверку по факту обнаружения тела редчайшего амурского тигра, сообщили в ведомстве. Неизвестные отделили голову от тела.

Труп дикого животного нашли во время рейда в районе реки Анюй в национальном парке "Анюйский". Предположительно, голову тигра могли отделить либо для продажи, либо чтобы скрыть следы огнестрельного ранения. Точные причины смерти установят сотрудники Уссурийской лаборатории.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников, занесенных в Красную книгу. По состоянию на 2020 год в России численность особей достигает 600.

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#труп #хабаровск #амурский тигр

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