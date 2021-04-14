Мигрант устроил массовую драку с поножовщиной в Петербурге

Правоохранители задержали иностранца, которого подозревают в нанесении ножевых ранений четырем людям в центре города.

Правоохранители задержали иностранца, которого подозревают в нанесении ножевых ранений четырем людям в центре города.

Инцидент произошел 12 апреля в 4:46 у одного из домов на Садовой улице. Две группы мужчин поссорились в ночном клубе из-за женщины. Они вышли на улицу, где словесная перепалка переросла в массовую драку.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Их с ножевыми ранениями в состоянии различной степени тяжести госпитализировали.

Полицейские доставили в участок порядка 20 мужчин. На следующий день по подозрению был задержан 22-летний иностранец. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли складной нож, которым он, предположительно, наносил удары своим оппонентам.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное повреждение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам").