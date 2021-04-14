Разницу между антителами М и G к SARS-CoV-2 объяснили в Роспотребнадзоре

Антитела к коронавирусу типов М и G отличаются друг от друга, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Антитела к коронавирусу типов М и G отличаются друг от друга, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Иммунная система в первую очередь реагирует на патоген выработкой IgM. Это ранние антитела, которые появляются через неделю после заражения. Они имеют большое количество точек для прикрепления и фиксации антигена. Антитела М считаются показателем острого течения COVID-19, рассказала эпидемиолог Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости.

Защитный белок типа G выделяется примерно со второй недели заболевания. Он циркулирует в организме более длительное время, обеспечивая сильный иммунный ответ. Такие антитела гораздо эффективнее в противодействии SARS-CoV-2, пишет сайт 360tv.ru.