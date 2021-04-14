ФАН и Медиагруппа "Патриот" в прямом эфире обсудят состояние российских дорог

Пресс-конференцию на тему "Почему весной вместе со снегом исчезают дороги" в прямом эфире проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот" в среду, 14 апреля.

Пресс-конференцию на тему "Почему весной вместе со снегом исчезают дороги" в прямом эфире проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот" в среду, 14 апреля.

Министерство транспорта РФ внесло предложение — сосредоточить с 2025 года усилия на важнейших региональных дорогах и привести их в нормативное состояние до 2023 года. Качественное дорожное покрытие должно быть выполнено из бетона, а не из асфальта, уверяют эксперты. Такие дороги должны быть более долговечными, требовать меньшего ремонта и выдерживать большие нагрузки.

На пресс-конференции эксперты, экономисты, социологи, журналисты и политологи ответят на вопросы о будущем российских дорог, запрете на шипованную резину, платных магистралях и многом другом. Прямой эфир в 14:00 пройдет на официальной странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте", сообщает Федеральное агентство новостей.