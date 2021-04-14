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10:07   14 Апреля 2021
Происшествия

Жертвой пожара в частном доме под Выборгом стала четырехлетняя девочка

Жертвой пожара в частном доме под Выборгом стала четырехлетняя девочка

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырехлетнего ребенка при пожаре в Выборгском районе. 

В полицию поступило сообщение о возгорании в садовом некоммерческом товариществе "Дружба". Спасатели, прибывшие на место ЧП, ликвидировали пожар в одноэтажном жилом деревянном доме на улице 5-я Дружная. Причиной происшествия могло стать замыкание неисправного обогревателя.

Из полыхающего дома вытащили двух пострадавших: женщину и маленького ребенка, который скончался в машине скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#ребенок #пожар #выборгский район

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