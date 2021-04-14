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10:07   14 Апреля 2021
Происшествия

Силовики после обысков задержали трех сотрудников журнала DOXA

Силовики после обысков задержали трех сотрудников журнала DOXA

Сотрудники Следственного комитета с обысками пришли в редакцию независимого студенческого журнала DOXA. Сообщается о нескольких задержанных.

Адвокат Сергей Тельнов рассказал, что его клиент Владимир Метелкин, работающий в издании, стал одним из задержанных, передает ТАСС. Пока юрист не знает, в рамках какого дела правоохранители проводили следственные действия, но вскоре он намерен ознакомиться с протоколом задержания и другими материалами.

По предварительным данным, помимо Метелкина, показания сотрудникам СК дают еще двое его коллег — Армен Арамян и Наталья Тышкевич.

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#задержание #ск #DOXA

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