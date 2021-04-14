10:01 14 Апреля 2021Политика
Российский дипломат был вызван в МИД Швеции из-за "кибератак"
Москва планирует разобраться с ситуацией о вызове российского посла в МИД Швеции. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Москва планирует разобраться с ситуацией о вызове российского посла в МИД Швеции. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Диппредставитель Москвы был вызван из-за подозрений о якобы причастности России "к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах". По словам Захаровой, Москва планирует разобраться с информацией о вызове дипломата.