Российский дипломат был вызван в МИД Швеции из-за "кибератак"

Москва планирует разобраться с ситуацией о вызове российского посла в МИД Швеции. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Москва планирует разобраться с ситуацией о вызове российского посла в МИД Швеции. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Диппредставитель Москвы был вызван из-за подозрений о якобы причастности России "к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах". По словам Захаровой, Москва планирует разобраться с информацией о вызове дипломата.