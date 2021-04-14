Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:01   14 Апреля 2021
Политика

Российский дипломат был вызван в МИД Швеции из-за "кибератак"

Российский дипломат был вызван в МИД Швеции из-за "кибератак"

Москва планирует разобраться с ситуацией о вызове российского посла в МИД Швеции. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Диппредставитель Москвы был вызван из-за подозрений о якобы причастности России "к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах". По словам Захаровой, Москва планирует разобраться с информацией о вызове дипломата.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #захарова #швеция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров