Депутат Хинштейн обнародовал список уволенных офицеров Росгвардии

Представитель Государственной думы РФ Александр Хинштейн обнародовал список освобожденных от должности офицеров Росгвардии. Соответствующая запись появилась в Telegram.

Представитель Государственной думы РФ Александр Хинштейн обнародовал список освобожденных от должности офицеров Росгвардии. Соответствующая запись появилась в Telegram.

Речь идет о президентском указе, подписанном 12 апреля. В качестве подтверждения Хинштейн опубликовал фотографии документа. В указе перечислены имена военнослужащих, отправленных в отставку.

Увольнения коснулись заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Юрия Бабкина, начальника Пермского института федеральной службы исполнения наказаний генерал-майора Владимира Купавского и других офицеров. Некоторые, помимо освобождения от должности, также потеряли место в армии.