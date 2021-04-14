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10:01   14 Апреля 2021
Политика

Депутат Хинштейн обнародовал список уволенных офицеров Росгвардии

Депутат Хинштейн обнародовал список уволенных офицеров Росгвардии

Представитель Государственной думы РФ Александр Хинштейн обнародовал список освобожденных от должности офицеров Росгвардии. Соответствующая запись появилась в Telegram.

Речь идет о президентском указе, подписанном 12 апреля. В качестве подтверждения Хинштейн опубликовал фотографии документа. В указе перечислены имена военнослужащих, отправленных в отставку.

Увольнения коснулись заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Юрия Бабкина, начальника Пермского института федеральной службы исполнения наказаний генерал-майора Владимира Купавского и других офицеров. Некоторые, помимо освобождения от должности, также потеряли место в армии.

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#госдума #росгвардия #хинштейн

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