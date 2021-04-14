«Второй Рейкьявик» не по-горбачевски: Байден позвонил Путину с неочевидной целью

Выяснили, зачем на самом деле глава Белого дома связался с российским президентом и где может состояться встреча двух лидеров.

Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден 13 апреля обсудили по телефону возможность личной встречи «в третьей стране» в ближайшие месяцы. Телефонный разговор стал вторым с момента вступления Байдена в должность, но тем для обсуждений с января только прибавилось.

Еще в сентябре 2020 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачев предложил провести «второй Рейкьявик», напомнив о своей встрече с экс-президентом США Рональдом Рейганом в 1986 году. Этот диалог стал первым шагом в завершении эпохи холодной войны, но спустя 35 лет отношения Москвы и Вашингтона «охладились» слишком сильно.

Не исключено, что саммит в Рейкьявике Путину и Байдену придется повторить, пока эскалация на востоке Украины при активном участии США и систематические угрозы американского руководства в адрес РФ окончательно не разрушили хрупкий мир, установленный на закате существования СССР.

«Приветствую предложение президента США Джо Байдена о проведении российско-американской встречи на высшем уровне», — заявил Горбачев 13 апреля «Интерфаксу».

В прошлый телефонный разговор (в конце января 2021 года) Путин и Байден договорились о продлении СНВ-3, ограничивающего ядерные вооружения обеих держав. В этот раз - о не менее стратегически важном «втором Рейкьявике», который может пройти даже не в Исландии.

Тема разговора

Путин и Байден готовы продолжать переговоры по глобальной безопасности, а президент США рассчитывает на «нормализацию двусторонних отношений» и налаживании «стабильного и предсказуемого» взаимодействия с Россией по ряду проблем, в том числе иранской ядерной программе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-служба Белого дома утверждает, что Байден желает построить стабильные отношения с РФ, но подчеркивает: американский глава «дал понять, что США будут действовать в защиту своих национальных интересов».

Но главная тема — Украина. Байден «выразил обеспокоенность» ситуацией на российско-украинской границе, призвал к деэскалации напряженности и поддержал «суверенитет и территориальную целостность Украины», заявили в Белом доме. Путин ознакомил Байдена с методами урегулирования конфликта, основанными на минских договоренностях.

Также американский президент подтвердил приглашение Путина на саммит по климату, который пройдет 22–23 апреля в формате видеоконференции. В пресс-службе Белого дома этот пункт умалчивается.

Несмотря на обнадеживающий список тем для обсуждений, не стоит строить иллюзий и лелеять надежды на улучшение российско-американских отношений, отмечает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Политолог напомнил о неосторожном высказывании Байдена в мартовском интервью журналисту телеканала ABC и члену Демпартии Джорджу Стефанополусу — тогда 78-летний президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера «убийцей». Теперь последствия конъюнктурного заявления демократу приходится исправлять.

«Цель звонка Байдена — деэскалировать отношения России и США, поставив их под управляемый контроль. Потому что даже с учетом взаимного интереса Москвы и Вашингтона по определенным вопросам невозможно сотрудничать, если нет взаимного уважения. Этот звонок — попытка откатить российско-американские отношения до скандального интервью Байдена», — рассказал Блохин в комментарии «Политике Сегодня».

Место встречи

Встреча в Рейкьявике могла бы стать параллелью саммита Горбачева и Рейгана — символическим поворотом от обострения напряженности к разрядке, отмечал научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов для РИА Новости. Он также не исключил, что саммит может пройти в классическом варианте — в Вене или Женеве, а также в экзотическом — например, в Сингапуре.

При этом площадку в виде Хельсинки Рогов отвергает — мол, слишком плохие ассоциации. После встречи Путина с 45-м президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии последнего «сожрали» в конгрессе и раскритиковали в американских СМИ за слишком теплую встречу с российским лидером.

А вот в Кремле настроены к финскому гостеприимству не столь скептически. Во-первых, сразу после разговора с Байденом Путин поведал о нем президенту Финляндии Саули Ниинисте, а во-вторых, обсудил с ним способы разрешения кризиса на Украине. Заодно подчеркнул безальтернативность минского комплекса мер и указал на провокационные действия ВСУ на линии соприкосновения. По словам президента РФ, Киев намеренно обостряет обстановку на Донбассе.

Очевидно, столь откровенный разговор был не праздным: Финляндия вполне может стать «третьей страной» для встречи Путина и Байдена. С одной стороны, государство располагает недюжинными связями с Россией и очень ими дорожит, как и благополучными в последние десятилетия соседскими отношениями. С другой стороны, Финляндия — член ЕС и НАТО. Значит, финская площадка своей нейтральностью может устроить обе стороны переговоров.

«Финляндия потенциально могла бы принять встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена», — сообщили ТАСС в канцелярии президента Финляндии 14 апреля.

Ранее в Хельсинки представители МИД США и России говорили о контроле над ядерными вооружениями — судя по продленному в итоге СНВ-3, встреча прошла успешно. Тогда в администрации Ниинисте отмечали, что Финляндия всегда готова «предложить свои услуги для содействия миру и безопасности», а также конфиденциальную среду для диалога.