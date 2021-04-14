В деле актера Струкова о развращении подростков появились еще двое пострадавших

Двое учеников школ Петербурга обратились в полицию с жалобами на домогательства со стороны актера Никиты Струкова. Ранее его также обвинили в развратных действиях.

Двое учеников школ Петербурга обратились в полицию с жалобами на домогательства со стороны актера Никиты Струкова. Ранее его также обвинили в развратных действиях.

Правоохранители расследуют дело актера эпизодических ролей Никиты Струкова, который, по предварительной версии, домогался до подростков. Сейчас в его деле появились еще две "жертвы".

О домогательствах со стороны артиста рассказал семиклассник одной из школ Московского района Санкт-Петербурга и 17-летний студент. По словам школьника, в сентябре 2020 года Струков якобы просил его раздеться и прикасался к нему в области промежности. Аналогичной историей с правоохранителями поделился студент.

В настоящее время Никита Струков задержан. Ему грозит отправка в СИЗО. Первое задержание актера произошло в январе 2021 года, когда его обвинили в развратных действиях по отношению к 15-летнему юноше. Тогда Струкову избрали наказание в виде подписки о невыезде.