«Бессмертные что ли?». Хабаровские чиновники удивились низким темпам вакцинации

Зампред правительства региона поставил задачу избежать третью волну коронавируса.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов обрушился с критикой на подчиненных за низкие темпы вакцинации от коронавируса. На заседании штаба по борьбе с COVID-19 ему доложили, что жители от прививок отказываются коллективы детских садов и школ.

Так, в Бикинском районе из 38 учителей и воспитателей местных образовательных учреждений, 28 отказались от иммунизации. При том что прививки ставят бесплатно.

«Бессмертные там люди что ли? Дунканы Маклауды?», – возмутился Никонов.

К ответу зампред правительства призвал главу района и обязал ускорить темпы вакцинации в подконтрольной территории. По словам Никонова, Хабаровский край не готов к третьей волне коронавируса — у региона нет возможности размещать дополнительные койки в больницах.

«Мы вообще третью волну должны избежать. Это полностью от вас зависит. Огромные, колоссальные деньги федерации, края уходят на содержание этих коек, на доплаты, на лекарства. Вы посмотрите, что происходит, у нас каждый день смерти идут», – обратился Никонов к главам муниципалитетов.

Спикер подчеркнул, что в России не зафиксировано побочных эффектов от вакцины. И задача глав районов — донести это до жителей.

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях антител к коронавирусу типов М и G. Первые появляются через 7 дней после заражения, вторые выделяется примерно со второй недели заболевания и считаются более эффективными в борьбе с SARS-CoV-2.