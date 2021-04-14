Глава Чечни призвал не выдавать Навальному Коран в колонии

Блогер Алексей Навальный может попытаться использовать цитаты из Священного Писания для провокаций, как это научились делать в Европе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Блогер Алексей Навальный может попытаться использовать цитаты из Священного Писания для провокаций, как это научились делать в Европе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 Владимирской области, возмутился, что ему не выдают Коран. По мнению руководителя Чеченской Республики, осужденный может использовать Священное Писание в политических целях.

"От лица мусульман России обращаюсь к сотрудникам колонии, где содержится провокатор: не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!" — написал Кадыров в Telegram.

Алексей Навальный ранее не озвучивал на публике какой-либо заинтересованности в изучении других религий. В прошлом он радикально высказывался о мигрантах и призывал ввести визовый режим со странами Средней Азии.