Более 11 тыс. детей эвакуированы из-за сообщений о "минировании" в Калуге

Письма о "минировании" поступили на электронные почты детских садов Калуги. В связи с этим люди были выведены из 95 зданий.

Письма о "минировании" поступили на электронные почты детских садов Калуги. В связи с этим люди были выведены из 95 зданий.

Все детские сады Калуги были эвакуированы, сообщает пресс-служба городской мэрии. Из 95-и зданий к 15 часам были выведены 11557 детей и 1920 сотрудников.

Поводом для таких мер стали сообщения о "минировании", которые поступили по электронной почте. Людей, находящихся внутри зданий, стали незамедлительно эвакуировать. Также были предупреждены родители воспитанников учреждений.

Большинство выведенных на улицу детей забрали родители, а за остальными в безопасном месте присматривали воспитатели. В настоящее время стражи порядка выясняют обстоятельства дела и ведут поиск подозреваемых.