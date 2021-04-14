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9:22   14 Апреля 2021
Происшествия

СК проверит инцидент с обрушением здания на территории ТЭЦ в Тамбове

СК проверит инцидент с обрушением здания на территории ТЭЦ в Тамбове

Обрушение кровли и стены здания диспетчерской на территории тамбовской ТЭЦ привело к госпитализации двух человек, сообщает Следственный комитет по региону.

Инцидент произошел на проезде Энергетиков. Там обрушились кровля и верхний этаж здания диспетчерской. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По данным ведомства, спасатели вытащили из-под завалов двух работников. Пострадавшие мужчины сейчас находятся в больнице. Еще два человека выбрались самостоятельно. К ликвидации последствий ЧП привлечены 44 человека. В настоящее время специалисты разбирают завалы.

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