Американский госсекретарь Энтони Блинкен обеспокоен завершением строительства "Северного потока — 2".

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обеспокоен завершением строительства "Северного потока — 2".

Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обеспокоены завершением работ над газопроводом "Северный поток — 2". Конец строительства они обсудили на встрече в Брюсселе.

«Мы продолжаем объяснять Германии, а также, конечно, России, что считаем это плохой идеей, наносящим ущерб проектом», — объяснили в ведомтсве позицию Блинкена.

В ходе этой встречи, Кулеба хотел призвать США к настоящим действиям против России, в том числе заставить РФ отказаться от мифической идеи, доказательств которой за все время не было предоставлено, наращивания сил у границ с Украиной. Киев ожидает от Запада какой-то работы, направленной против России, а не очередных слов и бесконечной обеспокоенности.