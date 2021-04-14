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8:38   14 Апреля 2021
Политика

Аналитик NI допустил гибель миллионов американцев в случае ядерной атаки РФ

Аналитик NI допустил гибель миллионов американцев в случае ядерной атаки РФ

США ждет "грандиозный стратегический провал" в случае прямого конфликта с Россией из-за ситуации в Донбассе. Об этом пишет The National Interest.

Аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон напомнил, что Россия — это великая ядерная держава. Москва сейчас единственная, кто может в короткие сроки "уничтожить десятки миллионов американцев".

"Это нужно осознать… Это не преувеличение", — заявил Лоусон.

Эксперт в своем материале отметил, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией в случае, когда это будет "жизненно важно". Однако ситуация на юго-востоке Украины не является таковой.

Конфликт с РФ может сделать Соединенные Штаты и его союзников "уязвимыми" для Китая. Лоусон назвал стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО.

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#сша #китай #ядерное оружие

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