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8:22   14 Апреля 2021
Общество

Силовики освобождают захваченный Сергием женский монастырь на Урале

Силовики освобождают захваченный Сергием женский монастырь на Урале

Началась операция по освобождению Среднеуральского женского монастыря.

Сейчас его удерживают сторонники бывшего схиигумена Сергия. Решение о выселении всех жителей было принято судом. Силовики прибыли на территорию монастыря утром 14 апреля. Руководил монастырем до недавнего времени монах-беглец Силуан. Он подозревается в убийстве трех человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Силовые структуры нагрянули в захваченный монастырь в ночь на 29 декабря. Они доставили Сергия в отдел СК РФ. В здании монастыря провели обыск. В отношении отлученного от церкви схиигумена возбуждено уголовное дело. Причиной, по предварительной информации, стал видеоролик с одной из проповедей Сергия, в котором содержались призывы "отдавать свою жизнь".

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#монастырь #урал #схиигумен Сергий

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