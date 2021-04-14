Силовики освобождают захваченный Сергием женский монастырь на Урале

Началась операция по освобождению Среднеуральского женского монастыря.

Началась операция по освобождению Среднеуральского женского монастыря.

Сейчас его удерживают сторонники бывшего схиигумена Сергия. Решение о выселении всех жителей было принято судом. Силовики прибыли на территорию монастыря утром 14 апреля. Руководил монастырем до недавнего времени монах-беглец Силуан. Он подозревается в убийстве трех человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Силовые структуры нагрянули в захваченный монастырь в ночь на 29 декабря. Они доставили Сергия в отдел СК РФ. В здании монастыря провели обыск. В отношении отлученного от церкви схиигумена возбуждено уголовное дело. Причиной, по предварительной информации, стал видеоролик с одной из проповедей Сергия, в котором содержались призывы "отдавать свою жизнь".