Образовательные сертификаты в вузах могут появиться в России в 2022 году

Минобрнауки России намерено провести в 2022-2024 годах эксперимент по введению в вузах образовательных сертификатов.

Минобрнауки России намерено провести в 2022-2024 годах эксперимент по введению в вузах образовательных сертификатов.

Цель эксперимента — улучшение качества образования в стране и повышение конкурентоспособности российских вузов, сообщает ТАСС.

"Идея эксперимента в том, чтобы организовать обучение по программам высшего образования на основе предоставления образовательных сертификатов", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно инициативе, предусмотрено два вида сертификатов. Один подразумевает обучение победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Второй — для тех, кто обучается по программам высшего образования с элементами академической мобильности.