Британское издание The Daily Mirror опубликовала фотографии с учений российского спецназа в Сибири, чтобы распространить информацию о наращивании военного присутствия на Украине.

Британское издание The Daily Mirror опубликовала фотографии с учений российского спецназа в Сибири, чтобы распространить информацию о наращивании военного присутствия на Украине.

Сфабрикованные данные появились в материале о сотрудничестве британской МИ-6 и Украины для провоцирования войны в Европе, заявили авторы статьи. Кроме того, они сообщили, что в приграничные районы продолжают пополняться российскими войсками. Руководство российского телеканала "Звезда" обратились к журналистам Соединенного Королевства с просьбой удалить кадры.

"Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4 300 километрах от российско-украинской границы", — отмечается в сообщении британской стороны, передает телеканал "Звезда".

Кроме того, журналисты издания рекомендовали изданию опровергнуть недостоверную информацию. Уточняется, что снимки с учений в Сибири были удалены из британской статьи, однако от официальной реакции опровержения ложного доноса не последовало.