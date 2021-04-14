Дефицит лекарств из-за введения новых правил госзакупок может произойти в России

Россияне могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила при госзакупках "второй лишний". Об этом предупредили фармобъединения и общественники.

Россияне могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила при госзакупках "второй лишний". Об этом предупредили фармобъединения и общественники.

Минпромторг предлагает ввести новый порядок госзакупок, согласно которому преимущества будут получать фармкомпании с производством полного цикла на территории ЕАЭС. Эксперты считают, что такой механизм принесет риски для пациентов, так как при отсеве препаратов уменьшится возможность их выбора. Об этом информируют "Известия".

Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) считают, что действующее правило "третий лишний" уже отсеяло множество лекарств. Это правило призвано ограничить допуск на торги иностранных производителей медикаментозных средств, если в торгах участвуют не менее двух производителей из стран, входящих в ЕАЭС.