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6:06   14 Апреля 2021
Политика

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО оценила переговоры Путина и Байдена

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО оценила переговоры Путина и Байдена

Американский дипломат и политолог Роуз Готтемюллер прокомментировала разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена.

По словам Готтемюллер, коммуникация глав государств свидетельствует о поддержании двухсторонних отношений между лидерами. Так она прокомментировала телефонный разговор российского и американского главы.

Политик затруднилась сказать, при каких обстоятельствах Вашингтон рассчитывает организовать встречу Путина и Байдена. Однако она заявила о позитивной открытости президентов и важности того, что на первый план они ставят стратегическую стабильность и контроль над вооружением Украины, Ирана, Афганистана.

Готтемюллер подчеркнула, что надеется на участие Москвы в виртуальном саммите по борьбе с климатическими изменениями на планете, который будет организован США 22–23 апреля, передает ТАСС.

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#путин #байден #Готтемюллер

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