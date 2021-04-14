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5:30   14 Апреля 2021
Политика

Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не отказывается от SWIFT

Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не отказывается от SWIFT

Россия пока не отказывается от банковской системы SWIFT, но в случае отключения от нее будет задействовать другие возможности. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин.

Дипломат отметил, что тема поиска возможных партнеров в качестве альтернативы SWIFT еще не обсуждается на высоком уровне. По его словам, не стоит заглядывать так далеко. Об этом информирует РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что власти России видят перспективы в постепенном отказе от доллара при работе с иностранными партнерами. Запад грозит России отключением от международной межбанковской системы в качестве одной из санкционных форм давления.

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#сша #мид рф #swift

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